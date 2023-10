Polizeieinsatz

Wieder jagten Spreng­teufel eine Telefon­zelle in die Luft

Klagenfurt - Eine Silvester-Bombe hat am Mittwochabend eine Telefonzelle in Klagenfurt in ihre Einzelteile gesprengt. Es ist nicht der erste Fall: Bereits im vergangenen Jahr wurden mehrere Objekte in Kärnten mit pyrotechnischen Gegenständen in die Luft gejagt.

von Tanja Janschitz