Endlich ist es so weit! Eisfläche am Weißen­see steht kurz vor der Freigabe Weissensee - Wie cool ist das denn? Sollte sich das Wetter nicht verschlechtern, wird am kommenden Freitag, dem 30. Dezember 2022, eine drei Kilometer lange Fläche am Westufer des Weißensees zum Eislaufen freigegeben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) #GOODNews © 5min.at

Endlich ist es so weit: Am Freitag, dem 30. Dezember 2022, soll eine drei Kilometer lange Fläche am Westufer des Weißensees zum Eislaufen freigegeben werden. Die Voraussetzung dafür sei allerdings, dass sich die Temperaturen sich so entwickeln, wie vorhergesagt, betont Eismeister Norbert Jank der gemeinsam mit seinem Sohn Bernhard Jank seit vielen Jahren das Eis am Weißensee betreut.

Derzeit zwei Einstiege

“Der Einstieg auf die Eisfläche ist derzeit in Praditz und Techendorf-Süd”, berichtet Jank, im Gespräch mit 5 Minuten. Sobald als möglich soll die Eisfläche weiter ausgebaut werden. “Da müssen wir aber noch ein bisschen zuwarten”, betont der erfahrene Eismeister. Der Tageseintritt wird heuer für alle ab dem 10. Lebensjahr übrigens 8 Euro kosten. Um ein sicheres Eislauferlebnis zu gewährleisten, sind die Absperrungen und Hinweisschilder unbedingt zu beachten.