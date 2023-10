Freude ist groß

LAC-Kinder­training: "So viele Neu­zugänge, wie nie zuvor"

Klagenfurt - Die Erfolge der LAC-Klagenfurt-Spitzenathleten schlagen sich auch auf das Training der 4- bis 14-Jährigen nieder. "Noch nie in der Vereinsgeschichte konnten so viele Neuzugänge verzeichnet werden, wie in diesem Herbstsemester", freut man sich beim Verein.