Unerwarteter Besuch: Sechs­jähriger kam zum Schappen ins Altersheim Klagenfurt - Mit Zweigenschlägen wünschten die Kinder den Kärntnern am gestrigen Mittwoch, dem 28. Dezember 2022, viel Gesundheit und Glück fürs neue Jahr. Für den 6-jährigen Sebastian und seine Mutter ging es dabei an einen ganz besonderen Ort. Der junge Mann schappte auch die Bewohner in einem Kärntner Altersheim.

Wie berichtet, zogen die Kinder in Kärnten am 28. Dezember, dem Tag der unschuldigen Kinder, von Haus zu Haus und wünschten den dortigen Bewohnern mit dem sogenannten Schappen* viel Gesundheit und Glück fürs neue Jahr. Für den 6-jährigen Sebastian und seine Mutter Jasmin ging es dabei auch in ein Kärntner Altersheim. “Ich habe das als Kind auch gemacht. Wir wollten den Menschen dort einfach eine Freude machen”, erklärt die Mutter im Gespräch mit 5 Minuten.

Seit Jahren der erste Schapper

Und das dürfte den beiden auch gelungen sein: “Jeder und jede war so glücklich”, schildert Jasmin. Seit vielen Jahren sei keiner mehr zum Schappen in das Altersheim gekommen. “Auch für mich und meinen Sohn waren das so tolle Momente! Er war so glücklich, die strahlenden Augen der älteren Leute zu sehen. Einfach unbeschreiblich”, betont die Klagenfurterin abschließend.

Pfleger und Bewohner freuten sich ... © privat ... über den unerwarteten Besuch. © privat

* Beim “Schappen” sollen die in den Zweigen vermuteten Kräfte auf die Menschen übergehen.