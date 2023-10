Analyse des Handelsverbandes

Silvester-Geschenke & Partyzubehör: So viel geben die Österreicher für den Jahres­wechsel aus

Kärnten - Traditionell ist die Partylaune der Österreicher an Silvester riesig – dies zeigt sich auch durch die Ausgaben für diverses Silvester-Zubehör. Der österreichische Handelsverband hat deshalb analysiert, wie viel Menschen in Österreich für den Jahreswechsel ausgeben und was dabei genau verschenkt wird.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (128 Wörter)