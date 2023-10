Tammegger scheidet aus Triathlon­verband Kärnten: Erstmals wurde eine Frau zur Präsidentin gewählt Kärnten - Der Triathlonverband Kärnten steht unter neuer Führung. Mit Constance Mochar wurde erstmals eine Frau zur Präsidentin gewählt. Christian Tammegger scheidet nach sieben Jahren aus dem Amt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) © Pixabay / Pat ter Bogt

„Ich gratuliere Constance Mochar zur Wahl und danke dem scheidenden Präsidenten Christian Tammegger für seinen jahrelangen Einsatz in dem Verband“, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Mochar – die heuer den Ironman-Weltmeistertitel in ihrer Altersklasse holte – möchte sich gemeinsam mit ihrem Team in den nächsten Jahren voll auf die Nachwuchsarbeit konzentrieren. Auch die Unterstützung von Vereinen, die Bewerbe organisieren und durchführen, sowie Agegroup-, Masters- und Hobbyathleten ist der neuen Präsidentin ein besonders Anliegen.