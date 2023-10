Rathausplatz-Siegerehrung

Mehr als 1000 Fans ließen Eva Pinkelnig und Co. hochleben

Villach - Mittwochnachmittag sprang Österreichs Schisprung-Star Eva Pinkelnig in der Villacher Alpenarena zum Sieg - wir haben berichtet. Am Abend wurde dann am Rathausplatz die große Siegerehrung gefeiert. Und wie: Mehr als tausend Besucher ließen die sechs Top-Platzierten hochleben.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (136 Wörter) #GOODNews