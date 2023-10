Damit hat niemand gerechnet Ski-Ass Matthias Mayer beendet seine Karriere Kärnten - Schock für alle Skifans: In der "Zeit im Bild" gab der Kärntner Matthias Mayer am heutigen Donnerstag, dem 29. Dezember 2022, sein Karriereende bekannt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) © Tirol Werbung/Spiess

Bereits am Mittwoch verzichtete der Kärntner Skiprofi Matthias Mayer krankheitsbedingt auf die Abfahrt in Bormio. In der “Zeit im Bild” ließ er schließlich die Bombe platzen.

Mayer beendet sportliche Karriere

Nachdem ihm der Moderator Rainer Pariasek nach seinem Gesundheitszustand gefragt hatte, kündigte der dreifache Olympiasieger sein Karriereende an. “Es kommt überraschend und sehr schnell, aber ich habe mich dazu entschieden, dass ich den Skisport jetzt hinter mir lasse”, erklärt Mayer.