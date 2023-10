Wie cool ist das denn? Fünfer im Lotto: Kärntner darf sich über 119.000 Euro freuen Kärnten - Schöner Jahresabschluss: Das Glück bescherte einem Kärntner bei der Lottoziehung am Mittwoch mehr als 119.000 Euro. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) #GOODNews © Andreas Friess/ORF

Am vergangenen Mittwoch, dem 28. Dezember 2022, gab es zum dritten Mal in Folge keinen Sechser, und somit geht es mit einem Dreifachjackpot ins neue Jahr. Rund 3,6 Millionen Euro wird der erste Sechser des Jahres 2023 am Sonntag wert sein. Dafür durfte sich beim Fünfer mit Zusatzzahl ein Spielteilnehmender aus Kärnten über einen Sologewinn freuen. Derjenige war mit einem einzigen Quicktipp erfolgreich und gewann mehr als 119.000 Euro!