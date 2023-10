Nach dem Weihnachtsfest: So funktioniert die Christbaum-Abholung in Villach Villach - Zur Haushaltstonne gestellte Christbäume werden in allen Villacher Stadtteilen abgeholt. Die jeweiligen Termine für die einzelnen Haushalte sind im Abfuhrplan grün definiert. Die Abholung startet am 9. Jänner. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (177 Wörter) © Pexels / Craig Adderley

In der Stadt Villach zählt auch die Verwertung der Christbäume nach den Feiertagen zur Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ): „Die Abholung der Christbäume ist in allen 16 Sammelbezirken auf dem Abholplan ersichtlich und zählt zum perfekten Service unserer Saubermacher-Kollegen.“ Bei Einfamilienhäusern sollte der abgeräumte und auch von Lametta befreite Christbaum am besten zur Biotonne am definierten Tag bereitgestellt werden. Sollte keine Biotonne vorhanden sein, ist der Christbaum – ebenso wie der Gelbe Sack oder der Altpapierbehälter – am Tag der Abholung an der Grundstücksgrenze bereitzustellen.

Aus den Weihnachtsbäumen wird gute Erde.

Bei Wohnblöcken gibt es einen „Sammelplatz“, auf dem alle Bewohnerinnen und Bewohner die Christbäume zur Abholung bereitstellen sollen. Meistens befindet sich dieser am Haus-Eck bzw. auf einer freien Grünfläche. Katholnig: „Eigens definierte, nicht genauen Adressen zuordenbare Sammelplätze gibt es in Villach nicht, dieses System hat sich nicht bewährt. Aus den abgeholten, zerhäckselten Bäumen erzeugen wir wieder Bioerde, die man dann im ASZ in der Drauwinkelstraße kaufen kann.“