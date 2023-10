Appell

Silvester-Feuerwerk: Klagen­furter Bürgermeister bittet um Rücksicht­nahme

Klagenfurt - In Klagenfurt sind Silvesterfeuerwerke in der Nacht von 31. Dezember auf 1. Jänner zwischen 23.30 Uhr bis 00.30 Uhr gestattet. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) bittet aber um gegenseitige Rücksichtname. Nicht erlaubt sind zum Beispiel pyrotechnische Gegenstände in der Nähe von Kirchen, Krankenanstalten, Altersheimen oder Tierheimen.

