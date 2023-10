Der Busverkehr in Villach sorgt momentan für viel Aufregung. Unter anderem wurde vor Wochen das Projekt rund um die E-City-Busse eingestellt. Allerdings wurde diese Information auf den verwaisten Haltestelle nicht angeschrieben. 5 Minuten berichtete. Stimmen aus der Politik behaupteten im Zuge jener Probleme rund um den Busverkehr, dass Stadtrat Gerald Dobernig seiner Verantwortung nicht nachkommen würde.

Dobernig verweist auf Zuständigkeiten

Dobernig meldete sich diesbezüglich am heutigen Donnerstag, dem 29. Dezember, zu Wort. Er hält fest, dass er nicht über die Befugnis verfüge, Abbau von Haltestellen durchzuführen. “Vielmehr müssten diese Arbeiten – je nach Art der Tätigkeit – in Zusammenarbeit der Bereiche Wirtschaftshof, Tiefbau und Plakatierung durchgeführt werden”, heißt es in der Aussendung von Dobernig.

Abbau der Haltestellen sei nicht sinnvoll

“Dass die Haltestellen dennoch nicht rechtzeitig abgebaut wurden, ist sicherlich ein Auftrag für noch bessere, referatsübergreifende Zusammenarbeit. Hierzu laden wir auch ausdrücklich ein”, so Stadtrat Dobernig in Bezug auf die leer stehenden Haltestellen in Villach. Ein Abbau der Haltestellen sei in der aktuellen Phase darüber hinaus nicht sinnvoll, da es zu Nachschärfungen der Routenführungen bzw. Nachnutzungen im Bereich der Plakatierung kommen könnte.

“Tempo für manche politischen Vertreter zu hoch”

Zum Schluss weist Dobernig noch auf die großen Veränderungen im Stadtverkehr in kürzester Zeit hin: “Es mag sein, dass dieses Tempo für manche politischen Vertreter zu hoch ist. Der gefühlte Stillstand der letzten Jahre war auf jeden Fall für den Großteil der Bevölkerung zu wenig. Ohne aktive Unterstützung eines Großteils der Referenten wären die Veränderungen der letzten Monate nicht möglich gewesen.” Diesen “gemeinsamen, konstruktiven Weg” möchte er auch in Zukunft weiter beschreiten.