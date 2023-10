28 Aktionen Rekord-Nachfrage: Rund 400 Schülerinnen nahmen heuer an Girls' Day teil Kärnten - Rund 400 Schülerinnen der 3. und 4. Klassen nahmen heuer an 28 Aktionen im Rahmen des Girls’ Day teil. Ziel des Projektes ist es, dass auch Mädchen ihre technisch-handwerklichen Fähigkeiten erproben können. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (168 Wörter) #GOODNews © Büro LR.in Schaar

Für den Girls‘ Day öffnen kärntenweit Unternehmen und Institutionen die Türen ihrer Werkstätten und Labore und stellen Berufszweige vor, in denen Frauen eher selten vertreten sind. “In diesem Jahr war die Nachfrage nach den Angeboten im Rahmen des Girls‘ Day – auch bedingt durch die Covid-Maßnahmen der Vorjahre – so groß, dass wir eine Sonderförderung ausgezahlt haben, um fünf zusätzlichen Schulen auf der Warteliste ebenfalls noch Workshops anbieten zu können“, freut sich Frauen- und Jugend-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). Auch Christine Erlach, Geschäftsführerin von EqualiZ, zieht eine positive Bilanz: “Das Angebot zur frühzeitigen geschlechtersensiblen Berufsorientierung ist erfolgreich, auch weil alle Beteiligten an einem Strang ziehen.”

Zusätzliche Online-Angebote

“Ziel des Projektes ist es, Mädchen die Möglichkeit zu geben, spielerisch praktische Erfahrungen zu sammeln, sich mit Vorbildfrauen auszutauschen und Berufe hautnah kennenzulernen”, sagt Landes-Frauenbeauftragte Martina Gabriel. Ergänzend werden auch Online-Arbeitsunterlagen zur Verfügung gestellt. Diese stehen Interessierten weiterhin unter frauen.ktn.gv.at zur Verfügung.