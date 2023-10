Gelbe und Blaue Tonne Neue Regeln der Müll­trennung in Öster­reich: In der Steier­mark bleibt vorerst alles beim Alten Steiermark - In vielen Bundesländern Österreichs gelten ab dem 1. Jänner 2023 neue Regeln zur Mülltrennung. In der Steiermark setzt diese Regelung vorerst nicht ein: Hier kommen Kunststoffverpackungen weiterhin in die Gelbe Tonne und Metallverpackungen in die Blaue Tonne. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (127 Wörter) © pixabay

Ab 2023 gelten in vielen Bundesländern Österreichs neue Regeln zur Mülltrennung: Alle Kunststoffverpackungen wie etwa Joghurtbecher, Plastiksackerl oder Tuben werden gemeinsam mit Plastikflaschen und Getränkekartons in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack gesammelt. Betroffen sind die Bundesländer Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, Wien sowie einige Bezirke in Oberösterreich.

In der Steiermark bleibt die gewohnte Mülltrennung

In der Steiermark, Tirol, Vorarlberg und dem Burgenland kommt es 2023 zu keiner Änderung. Hier werden Kunststoffverpackungen in der Gelben Tonne bzw. dem Gelben Sack und Metallverpackung in der Blauen gesammelt. Erst ab 1. Jänner 2025 gelten auch in der Steiermark sowie den genannten Bundesländern die neuen Regeln zur Mülltrennung.