Abdeckung gestohlen Kupfer­diebe schlugen auf Friedhof in Maria Saal zu Maria Saal - Wer macht denn sowas? Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag, den 29. Dezember 2022, die Kupferabdeckung der Umfriedung des Friedhofes in der Gemeinde Maria Saal gestohlen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) SYMBOLFOTO © Spitzi-Foto/ #423609397 /stock.adobe.com

Die bisher unbekannten Täter schlugen in der Nacht auf Donnerstag zu: “Sie montierten rund hundert Laufmeter der Kupferabdeckung von der Umfriedung des Friedhofes in Maria Saal ab. Davon transportierten sie zirka 80 Laufmeter ab”, berichtet die Polizei. Den Rest ließen die Täter am Tatort zurück.

Großer Schaden

Bei dem Versuch, weiteres Kupferblech zu stehlen, wurde die Abdeckung an mehreren Stellen beschädigt. “Der durch die Tat verursachte Schaden steht noch nicht fest”, erklären die Beamten.