Nur mit Kartenzahlung Bald können auch in den Grazer Bussen Fahr­karten gekauft werden Graz - Ab Mitte Jänner können in den Grazer Bussen wieder Fahrkarten gekauft werden. Derzeit laufen drei Busse mit Ticketautomaten im Testbetrieb. Der Ticketkauf an den Automaten ist nur mit Kartenzahlung möglich. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (288 Wörter) #GOODNews (v.l.n.r.): Vorstandsdirektor Holding Graz Mark Perz, Geschäftsführer Verkehrsverbund Steiermark Peter Gspaltl, Vorstandsvorsitzender Holding Graz Wolfgang Malik © Foto Fischer

Es gibt bekanntlich viele Möglichkeiten, sich ein Ticket für die Öffis in Graz zu kaufen: In der App Graz Mobil, in Straßenbahnen, im Online-Shop, bei Haltestellen, im Mobilitäts- und Vertriebscenter in der Jakoministraße oder in mehr als 100 Trafiken. Ab Mitte Jänner ist das auch in Bussen möglich. Derzeit laufen drei Busse mit Ticketautomaten im Testbetrieb. Bis Mitte nächsten Jahres soll die Ausstattung von 180 Bussen mit Seriengeräten erfolgen. Der Ticketkauf ist nur mit Kartenzahlung möglich.

Folgende Tickets können beim Automaten gekauft werden: Zone 101 – Stundenkarte (Vollpreis, rund 50 Prozent ermäßigt, rund 38 Prozent ermäßigt)

Zone 101 – 24h Karte (Vollpreis, rund 50 Prozent ermäßigt, rund 38 Prozent ermäßigt)

KEINE Wochen- und Monatskarten Die Tickets sind bereits entwertet und fallen in den Ausgabeschacht.

Entlastung für Buslenker

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Mit den neuen bargeldlosen Fahrscheinautomaten in den Bussen der Graz Linien können Fahrgäste ihre Tickets nun ganz mühelos über eigene Automaten kaufen. Ich freue mich sehr, dass wir so die Bus-Lenker entlasten und das Busfahren noch attraktiver machen konnten. Jede Verbesserung, die Grazer zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bewegt, ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.“

Zusätzliches Sprachangebot für internationale Fahrgäste

Wolfgang Malik und Mark Perz, Vorstände der Holding Graz: „Bereits heute werden 25 Prozent aller Tickets über unsere App Graz Mobil verkauft und dieser Trend hält weiter an. Die Fahrscheinautomaten sind nun ein weiteres zusätzliches Angebot für unsere Fahrgäste aus dem In- und Ausland. Gerade in Hinblick auf unsere internationalen Gäste war uns das wichtig. Dieser Aspekt wird mit dem Sprachangebot auf dem Display in Englisch, Italienisch und Slowenisch deutlich.“

Besonderes Anliegen des Verkehrsverbundes Steiermark

„Durch die Ausstattung der Grazer Stadtbusse mit Ticketautomaten, besteht für unsere Fahrgäste nun endlich wieder die Möglichkeit direkt im Bus ein Ticket zu kaufen. Als Verkehrsverbund Steiermark ist uns dieser Service für unsere Kunden ein besonderes Anliegen“, erklärt Peter Gspaltl, Geschäftsführer Verkehrsverbund Steiermark.