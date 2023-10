In der Nacht auf Donnerstag

Einbrecher räumten Tresor von Klagen­furter Betrieb leer

Klagenfurt - Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt in die Lagerräume eines Verkehrsbetriebes in Klagenfurt und brachen einen Tresor auf. Mehrere hundert Euro Bargeld wurden gestohlen.

