1:8 Bittere Nieder­lage gegen VSV: Graz99ers erzielten nur ein Tor Graz von Sabrina Tischler

Die Moser Medical Graz99ers empfingen am heutigen Mittwoch, dem 28. Dezember 2022, den EC VSV zum letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2022. Pünktlich um 19.15 Uhr fiel der Anpfiff zum Match. Keine zwei Minuten später pfefferte ein VSV-Spieler bereits das erste Mal den Puck ins Netz der Steirer. Die Kärntner hatten leider von Beginn an die Nase vorne. Erst in der 51. Spielminute erwachten die Graz99ers aus ihrem Winterschlaf und Daniel Woger erzielte schließlich das einzige Tor für die Steirer. Mit 1:8 verloren die Graz99ers haushoch gegen die Kärntner.