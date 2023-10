11 von 20 fielen durch Baby­nahrung im Test: Gifitges Element "Arsen" in Reis­waffeln nach­gewiesen Steiermark/ Österreich - Die Arbeiterkammer untersuchte 20 verschiedene Reiswaffeln Sorten im Labor. Das Ergebnis ist erschreckend: In allen Reiswaffeln konnte das giftige Element Arsen nachgewiesen werden. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (247 Wörter) © Montage: Pixabay

Reiswaffeln sind bei Baby, Kleinkindern und auch Erwachsenen sehr beliebt. Allerdings veröffentlichte die Arbeiterkammer erst kürzlich ein erschreckendes Testergebnis: “11 von 20 Reiswaffeln fallen mit der Gesamtbewertung ‘mangelhaft’ oder ‘ungenügend’ durch und nur je 1 Produkt bringt es auf ein ‘Sehr gut’ und ‘Gut’. Neben Arsen waren Cadmium, Acrylamid, Schimmelpilzgifte und Mineralölbestandteile in den Reiswaffeln der Grund für das schlechte Ergebnis”, heißt es seitens der Arbeiterkammer.

Reiswaffeln im Test

Insgesamt wurden für den Test 20 Sorten Reiswaffeln gekauft: Elf davon mit Fruchtgeschmack, die für Babys ab dem 8. Monat geeignet sind und neun weitere ohne Altersangabe. In einem Labor wurden schließlich alle Produkte auf die giftigen Elemente Arsen, Cadmium, Blei sowie auf Schimmelpilzgifte, Mineralölbestandteile, Pestizide und Acrylamid untersucht. Das Ergebnis ist erschreckend: In allen Reiswaffeln konnte anorganisches Arsen nachgewiesen werden. In sieben Produkten wurde der Arsengehalt sogar als „stark erhöht“ bewertet.

“Wie Arsen steckt auch das Schwermetall Cadmium natürlicherweise im Boden und wird durch menschliche Umweltverschmutzung eingetragen”, informiert die AK. Bei insgesamt fünf Produkten wurde die Cadmium-Gehalte in den Reiswaffeln als “erhöht” bzw. “stark erhöht” bewertet. In einem Produkt soll sogar giftiges Blei nachgewiesen worden sein. Weiters wurde Acrylamid bei zwei Drittel der getesteten Reiswaffeln und Schimmelpilzgift bei zwei Produkten gefunden.

Alternativen zu Reiswaffeln

Aufgrund der nachgewiesenen Schadstoffe appelliert die AK Kindern Reiswaffeln und Reisflocken nur selten und in Maßen zu geben. Als Alternative schlägt die Arbeiterkammer Zwieback, Knäckebrot, Hirsebällchen oder Maiswaffeln vor.