Es wird spannend! Letztes Ligaspiel 2022: KAC empfängt Black Wings in der Heidi Horten-Arena Klagenfurt - Der EC-KAC bestreitet morgen, Freitag (19.15 Uhr), sein letztes Ligaspiel im Jahr 2022. In der mit großer Wahrscheinlichkeit ausverkauften Heidi Horten-Arena werden die Black Wings Linz zu Gast sein. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (271 Wörter) © 5min.at

Der EC-KAC brachte im bisherigen Verlauf des Monats Dezember 18 von 27 möglichen Punkten auf sein Konto, in den jüngsten zehn Partien blieb er nur ein Mal – im Heimspiel gegen die Pioneers Vorarlberg – ohne Zähler. Damit schoben sich die Rotjacken auf Rang sechs der ICE-Tabelle, im direkten Duell mit den unmittelbar vor ihnen platzierten Black Wings Linz bietet sich ihnen die Möglichkeit einer weiteren Verbesserung. Auf eigenem Eis siegte der Rekordmeister bei fünf seiner letzten sechs Auftritte, insbesondere die rot-weiße Defensive stand in den Heimspielen der vergangenen Wochen sehr stabil: In keiner der letzten elf Partien in der Heidi Horten-Arena kassierte der EC-KAC mehr als drei Gegentore, insgesamt musste man in diesem Zeitraum nur 19 Verlusttreffer vor eigenem Publikum hinnehmen.

“Wollen am Freitag zurückschlagen”

„Die bevorstehende Partie ist eine sehr wichtige für uns, man kann gegen Linz von einem Sechs-Punkte-Spiel sprechen. Die Black Wings sind heuer sehr gut drauf, es freut uns, dass sie wieder stark performen, das ist positiv für die Liga, aber dennoch soll ihr Lauf gegen uns enden. Nach den Niederlagen in den beiden bisherigen Saisonduellen wollen wir am Freitag zurückschlagen und auch zeigen, dass wir im Kampf um die vorderen Tabellenplätze mitmischen möchten. Linz hat in der Offensive viel Qualität, vor allem im Konterspiel, insofern wird es für uns wichtig sein, dass wir defensiv ähnlich stark und kompakt agieren, wie uns das in den vergangenen Wochen gelungen ist. Hinsichtlich der Effektivität im Angriff wäre es gut, wenn wir an die Begegnung in Ljubljana anschließen könnten”, so KAC-Stürmer Manuel Ganahl.