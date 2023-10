"Ganz Kärnten ist stolz" Nach Rücktritt: Kärnten bedankt sich bei Ausnahme­sportler Matthias Mayer Kärnten - Drei Goldmedaillen bei drei aufeinanderfolgenden Olympischen Winterspielen – damit hat Matthias Mayer österreichische Sportgeschichte geschrieben. Heute, Donnerstag, verkündete der 32-jährige Speed-Spezialist im italienischen Bormio überraschend seinen Rücktritt vom Alpinen Skirennsport, 5 Minuten berichtete. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (346 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Ski-Ass Matthias Mayer beendet seine Karriere

“Seine Olympiasiege in Sotschi, Pyeongchang und Peking sind unvergessen. Doch was ihn wirklich auszeichnet, ist sein offenes und sympathisches Auftreten – heute hat ein großer Botschafter des Kärntner Sports seine Karriere überraschend beendet“, sagt Sportreferent LH Peter Kaiser und weiter: „Ich bin überzeugt, dass ihm dieser Schritt nicht leichtgefallen ist und möchte mich im Namen des Landes und der gesamten Kärntner Sportfamilie bei ihm bedanken: Nun ist deine Zeit gekommen, genieß das Leben abseits des Weltcupzirkus!“ Der Landeshauptmann zeigt sich optimistisch, dass Matthias Mayer in irgendeiner Form dem Kärntner Sport erhalten bleiben wird. „Er ist – und wird immer – ein Vorbild für Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler sein“, betont Kaiser.

Ein Ausnahmetalent

Matthias Mayer debütierte 2009 im Weltcup. Er errang insgesamt 11 Weltcupsiege (7 Abfahrt, 3 Super G, 1 Kombination). Bei den Olympischen Spielen 2014 Sotschi holte er Gold in Abfahrt. Im Super-G 2018 Pyeongchang und 2022 in Peking gewann er jeweils Gold. Zudem errang er 2022 eine Bronzemedaille in der Abfahrt.

“Ganz Kärnten ist stolz”

„Wir gratulieren Matthias Mayer zu seiner außergewöhnlichen Karriere und danken ihm für die vielen besonderen Momente, die er jedem Skisportfan geschenkt hat. Matthias Mayer hat für unvergessliche Emotionen bei allen Kärntnerinnen und Kärntner gesorgt und ist mit seinen hervorragenden Leistungen ein Botschafter für Kärnten in der ganzen Welt. Mit drei Goldenen und einer Bronzemedaille ist er auch der erfolgreichste österreichische Skifahrer bei olympischen Spielen aller Zeiten. Es ist schade, dass so ein Großer die Bühne verlässt“, so FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer und der Bürgermeister von Mayer’s Heimatgemeinde Afritz am See, Max Linder, zum überraschenden Rücktritt von Matthias Mayer vom Skisport.

„Matthias Mayer ist ein Ausnahmesportler, ein herausragender Athlet und ein toller Mensch. Er ist ein großes Vorbild speziell für alle Kinder und Jugendlichen. Der Rücktritt kam sehr überraschend, aber wir hoffen, dass er sein großes Wissen auch in Zukunft in anderen Funktionen an die Jugend weitergeben kann. Ganz Kärnten ist stolz auf seine vielen besonderen Erfolge und Leistungen!“, so Angerer und Linder abschließend.