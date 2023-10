Maßnahmen werden ausgebaut „Kleines Straßen 1x1“ bringt Verkehrs­sicherheit in Kärntner Kinder­gärten Kärnten - Maßnahmen für einen sicheren Kindergarten- und Schulweg werden im neuen Jahr weiter ausgebaut. 700 Kindergartenkinder wurden heuer bereits spielerisch für die ersten Schritte im Straßenverkehr vorbereitet, über 70 Kurse sind für 2023 bereits geplant. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (355 Wörter) Maßnahmen für sicheren Schulweg werden im neuen Jahr weiter ausgebaut. © Büro LR Schuschnig/Taltavull

‚Früh übt sich, wer später Meister werden will‘ – dieses Motto gilt vor allem, wenn es darum geht, sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Verkehrssicherheitslandesrat Sebastian Schuschnig setzt deshalb auch im neuen Jahr einen Schwerpunkt auf die frühkindliche Vermittlung von Verkehrssicherheit, die bereits bei Kindergarten- und Schulkindern mit spielerischem Erlernen des richtigen Verhaltens ansetzt. Damit will das Land, wie Schuschnig, der selbst Vater eines kleinen Sohnes ist, betont „einen Beitrag leisten, damit unsere Kleinen sicher unterwegs sind und die Gefahren meistern können“ Das soll insbesondere den Schulweg sicherer machen. „Deshalb wollen wir den Kleinsten möglichst früh und spielerisch die wichtigsten Regeln im Straßenverkehr beibringen, sie für Gefahren sensibilisieren und mit ihnen das richtige Verhalten trainieren“.

“Kleines Straßen 1×1”

Als eine Maßnahme wird 2023 die Initiative für frühkindliche Verkehrserziehung in Kindergärten weiter ausgebaut. Mit dem Verkehrserziehungsprogramm „Kleines Straßen 1×1“ werden Kindergartenkinder im Alter von fünf bis sechs Jahren auf ihre eigenständige Mobilität vorbereitet. Das Programm wurde von Elementarpädagoginnen und -pädagogen gemeinsam mit dem ÖAMTC entwickelt und bietet viele praktische Übungen zum einfachen Nachahmen. „So lernen die Kinder auf altersgerechte Art das richtige Verhalten auf dem Gehsteig, wie man die Fahrbahn überquert und wie man im Auto mit den Eltern möglichst sicher unterwegs ist. Je öfter das richtige Verhalten vor den ersten Schritten im echten Straßenverkehr trainiert wird, umso sicherer und selbstständiger sind die Kinder später unterwegs“, so Schuschnig.

Mindestes 70 Kurse für 2023 geplant

Das Verkehrsreferat des Landes investiert dafür rund 17.000 Euro aus Mitteln des Verkehrssicherheitsfonds. Umgesetzt werden die Schulungen durch den ÖAMTC Kärnten. „Mehr als 700 Kinder wurden heuer spielerisch geschult. Für das Jahr 2023 sind mindestens 70 weitere Programmeinheiten geplant“, betont Schuschnig. Schon jetzt sind Anmeldungen zu den Kursen beim ÖAMTC möglich. „Ich appelliere an alle Kindergärten und Eltern, dieses Angebot für Kinder von fünf bis sechs Jahren zu nutzen und sie rechtzeitig auf die Gefahren im Straßenverkehr vorzubereiten. So können Unfälle reduziert und die Verkehrssicherheit für die Jüngsten erhöht werden“, so Schuschnig.