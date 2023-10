Tag der offenen Konten: Bürger­meisterin Kahr spendete über eine Million Euro an Menschen in Not­lagen Graz - Zum Jahresausklang legen die Mandatare der KPÖ Steiermark traditionell ihre Einkommensverhältnisse und die Verwendung ihrer Polit-Bezüge offen. Seit 1998 kamen fast drei Millionen Euro der Bezüge der KPÖ Menschen in Notlagen davon. Allein über eine Million spendete die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (269 Wörter) © KPÖ Steiermark

Im Zuge des “Tag der offenen Konten” erhielt die Öffentlichkeit Einblick in das Einkommen und die Verwendung der Polit-Gehälter der KPÖ-Mandatare. Ein Großteil der Polit-Bezüge wird abgegeben. Heuer wurden über 290.000 Euro gespendet.

Die Kernzahlen, die heute am Tag der offenen Konten von Elke Kahr und Robert Krotzer der Öffentlichkeit berichtet wurden: Im heurigen Jahr 2022 wurden von der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr , der Landtagsabgeordneten Claudia Klimt-Weithaler sowie von der Grazer Stadträten Robert Krotzer und Manfred Eber von ihren Einkommen insgesamt 291.138,34 Euro zur Unterstützung von 2.226 Personen bzw. Familien in Notlagen zur Verfügung gestellt.

wurden von der Grazer Bürgermeisterin , der Landtagsabgeordneten sowie von der Grazer Stadträten und von ihren Einkommen insgesamt zur Unterstützung von 2.226 Personen bzw. Familien in Notlagen zur Verfügung gestellt. In Summe wurden seit 1998 von den Mandatar:innen der KPÖ insgesamt 2.914.681,31 Euro an 23.959 Personen und Familien ausbezahlt.

wurden seit 1998 von den Mandatar:innen der KPÖ insgesamt an 23.959 Personen und Familien ausbezahlt. Elke Kahr allein hat seit 2005 1.007.833,40 Euro von ihrem Gehalt abgegeben und damit Menschen in Notlagen unterstützt.

KPÖ-Mandatare geben Teil ihrer Gehälter ab

Warum die KPÖ an dem Modell der Gehaltsobergrenze seit 1998 festhält, fasst der Grazer KPÖ-Stadtrat Robert Krotzer so zusammen: „Abgehobene Politiker-Gehälter führen zu abgehobener Politik. Wer ein Vielfaches dessen verdient, womit die breite Mehrheit der Bevölkerung auskommen muss, verliert den Bezug zu den alltäglichen Problemen.“ Konkret bedeutet das, dass Robert Krotzer zwei Drittel seines Stadtratsgehalt, nämlich 4.012 Euro monatlich, abgibt und damit Menschen in Notlagen unterstützt. Elke Kahr behält sich von ihrem Bürgermeister-Gehalt von 7.921 Euro netto 2.000 Euro. Die restlichen 5.921 Euro kommen Monat für Monat Menschen zugute, die es dringend brauchen.

“Es geht nicht um Almosen, sondern darum, den Menschen wieder Hoffnung zu geben”

Dabei geht es um viel mehr als die finanzielle Unterstützung allein, so Elke Kahr: „Der Hauptteil unserer Arbeit besteht darin, den Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. Unsere Büros sind für alle offen, die Rat und Hilfe brauchen. Es geht nicht um Almosen, sondern darum, den Menschen wieder Mut zu machen und Hoffnung zu geben – gerade in schwierigen Zeiten wie diesen. Viele, denen wir helfen, haben ein zu geringes Einkommen oder eine zu geringe Pension. In Graz versuchen wir, mit vielen sozialen Maßnahmen gegenzusteuern, darunter die Ausweitung der Sozialcard auf Berufstätige mit geringen Einkommen. Am dringendsten wäre aber das Einfrieren der Mieten und Energiekosten durch die Bundesregierung.“