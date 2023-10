Weltcup-Springen in der Villacher-Alpen-Arena Doppel­sieg für Eva Pinkelnig: Damen­skisprung-Weltcup war ein voller Erfolg Villach - Eva Pinkelnig hat auch das zweite Weltcup-Springen in der Villacher-Alpen-Arena gewonnen. Die Vorarlbergerin baute damit ihre Führung in der Silvester-Tour aus. Die Österreicherin gewann diesmal vor der Deutschen Katharina Althaus und der Slowenin Nika Kriznar. Die Kärntnerin Hannah Wiegele konnte sich nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren und belegte Rang 38 von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (141 Wörter) © LPD Kärnten/Höher

Landessportreferent LH Peter Kaiser zeigte sich von der Dominanz der Vorarlbergerin begeistert. „Eva Pinkelnig hat beide Weltcupspringen souverän gewonnen. Das erinnert an Thomas Morgenstern, der im Dezember 2007 – als der Weltcup zuletzt in Villach gastierte – ebenfalls einen Doppelsieg feiern konnte“, sagt Kaiser.

Für den Sportreferenten sind die beiden Weltcup-Springen der Damen ein voller Erfolg. „Die Kärntner Sportfamilie hat erneut bewiesen, wie man mit viel persönlichem Engagement und vereinsübergreifender Zusammenarbeit ein internationales Sportevent erfolgreich umsetzt. Mein persönlicher Dank gilt den rund 250 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die nicht nur an den Wettkampftagen im Einsatz waren, sondern seit Monaten unzählige Stunden in die Planung und Vorbereitung dieses Events investiert haben“, betont Kaiser und verweist auf den enormen Werbewert des Skisprungweltcups. Der Weltcuptross zieht nun weiter nach Slowenien, wo in Ljubno die letzten beiden Springen der Silvester-Tour stattfinden.