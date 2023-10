Good News! 100 Euro weniger: "Klimaticket" wird für Grazer noch günstiger Graz - Gute Nachrichten für die Grazer: Statt 468 Euro zahlen die Grazer nur 368 Euro für das "Klimaticket Steiermark". Das heißt, man investiert etwas mehr als einen Euro pro Tag, um das steiermarkweite Öffi-Angebot nutzen zu können. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) #GOODNews © Holding Graz/Lupi Spuma

Wie berichtet, wird die altbekannte “Jahreskarte Graz” mit März 2023 abgeschafft und durch das “Klimaticket Steiermark” ersetzt. Grazer können künftig also die öffentlichen Verkehrsmittel in der ganzen Steiermark nutzen. Schon im Oktober gab man zusätzlich bekannt, dass der Tarifpreis für das “Klimaticket Steiermark” gesenkt wird: Der “Classic”-Tarif kostet demnach statt 588 Euro “nur” noch 468 Euro. 5 Minuten berichtete.

Klimaticket für Grazer noch günstiger

Es wird noch besser: Dank einer Zuzahlung der Stadt Graz erhalten Grazern das “Klimaticket Steiermark” ab März für nur 368 Euro. Die altbekannte “Jahreskarte Graz” würde aufgrund einer vertraglichen Inflationsanpassung ab 1. Juli 2023 360 Euro kosten. “Für nur acht Euro mehr, also 368 Euro, erhält man aber bereits das ‘Klimaticket Steiermark'”, erklärt die SPÖ Graz in einem Posting. Die Grazer zahlen also kaum mehr als einen Euro um das steiermarkweite Öffi-Angebot zu nutzen.