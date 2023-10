Anita und Günther Bergner Eine Ära geht zu Ende: Spektakel-Wirte gehen in den Ruhestand Klagenfurt - Seit 22 Jahren betreibt das Wirte-Ehepaar Anita und Günther Bergner das bekannte Lokal "Spektakel" in Klagenfurt. Nun geht das Gastro-Duo in den wohlverdienten Ruhestand. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) © KK

Das Ende einer Ära naht. Bis einschließlich 14. Jänner 2023 hat das Lokal “Spektakel” in der Klagenfurter Herrengasse noch unter der Leitung von Anita und Günther Bergner geöffnet. Dann verabschiedet das Gastro-Ehepaar in den wohlverdienten Ruhestand. Das “alte Spektakel” am Pfarrplatz wurde von den Bergners im Jahr 2000 übernommen. Im September 2009 wechselte das “Spektakel neu” in die Klagenfurter Herrengasse, wo viele unvergessliche Partys gefeiert wurden. “Die schönsten Erlebnisse im Spektakel sind immer wenn junge Gäste mit Ihren Eltern, die als Teenager schon bei uns Gäste waren, bei uns feiern”, erinnert sich Günther Bergner.

Neuer Betreiber steht schon fest

“Wir haben uns altersbedingt entschlossen dem Spektakel ein Ende zu setzen und an junge Hände weiterzugeben”, verkündet das Ehepaar Bergner. Das Lokal wird also mit frischem Wind weitergeführt. Der neue Betreiber soll demnächst bekannt gegeben werden. “Den vielen Stammgästen möchten wir für Ihre langjährige Treue und die schöne Zeit recht herzlich danken”, so Anita und Günther Bergner abschließend.