Ab 29. Jänner

Bilder am Eis: Der Weißen­see wird zur Kunstbühne - Event abgesagt

Weißensee - Natur- und Kunstfreuden genießen, am schönsten Schauplatz Kärntens. BILDER AM EIS, die einzigartige Freiluftgalerie am Eis des Weißensees, wartet mit großformatigen Werken von Schulen und Kunstschaffenden aus dem Alpe-Adria-Raum.

