Asche löste Brand aus: Frau be­kämpfte Feuer selbst

Köttmannsdorf - Am 29. Dezember entsorgte eine 47-jährige Frau vermeintlich bereits kalte Asche in der Restmülltonne. Diese geriet jedoch nach einiger Zeit in Brand.

