Rettungshubschrauber im Einsatz Kollision auf der Piste forderte zwei Verletzte Arnoldstein - Am Donnerstagvormittag fuhr eine 49-jährige Frau aus Wernberg mit ihrem Snowboard und ein 20-jähriger Mann aus Arnoldstein mit seinen Schiern im Schigebiet Dreiländereck auf der Talabfahrt Piste 1 talwärts. Plötzlich kam es zur Kollision. © ARA Flugrettung

In der Mitte des letzten Steilhanges kollidierten die beiden miteinander, wodurch beide zu Sturz kamen. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch Bedienstete der Bergbahnen vom NA-Team des Rettungshubschraubers Alpin 1 in das LKH Villach geflogen. Der Mann wurde mit dem Skidoo der Bergbahnen zur Talstation gebracht und begab sich anschließend selbständig in das LKH Villach.