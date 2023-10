Gestürzt Hub­schrauber im Einsatz: Junge Frau bei Skiunfall schwer verletzt Bruck-Mürzzuschlag - Eine 24-Jährige kam Donnerstagmittag, 29. Dezember 2022, beim Skifahren am Stuhleck zu Sturz. Die Frau aus Deutschland erlitt schwere Verletzungen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) © Peter Umlauft

Pistenrettung und zwei Alpinpolizisten eilten gegen 12.30 Uhr zum Unfallort. Dort angekommen nahmen sie die schwerverletzte Deutsche, neben dem Pistenrand in einem Fangnetz liegend wahr. Die Frau war ansprechbar und gab an, dass sie auf der eisigen Piste aus eigenem Verschulden zu Sturz kam. Der Rettungshubschrauber C17 transportierte die Frau in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur. Dort wurden mehrere Rippenbrüche und inneren Verletzungen festgestellt.