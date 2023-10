Längere Wartezeiten Großer Ansturm auf das Ski­­gebiet Gerlitzen Gerlitzen - Heute strahlte in vielen Teilen Kärntens die Sonne. Das Traumwetter lockte zahlreiche Wintersport-Fans auf die Piste. Auch auf das Skigebiet Gerlitzen gab es einen regelrechten Ansturm. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) © Leserfoto

Viele Kärntner nutzten heute das schöne Wetter und verbrachten den Tag auf der Piste. Die Skigebiete waren gut besucht. Besonders die Gerlitzen schien ein beliebtes Ausflugsziel zu sein. “Es gibt einen Mega-Ansturm auf die Gerlitze. Mittlerweile steht man bei der Mittelstation 40 Minuten an”, beschreibt eine 5 Minuten Leserin, die mit ihren Kindern unterwegs war, die Lage am Donnerstagvormittag. Dementsprechend war auch am Parkplatz einiges los. “Unten am Parkplatz mussten wir erstmal drei volle Shuttlebuse abwarten, bis wir bei der Kanzelbahn unten ankamen”, erzählt die Skifahrerin.

Zu mild: Erstes Skigebiet schließt wieder

Im Skigebiet Vorhegg in Kötschach hatten Wintersportfans jedoch nur ein kurzes Vergnügen. “Die Piste war aufgrund der geringen Schneelage und der milden Temperaturen im oberen Bereich nicht mehr zu halten! Ab heute ist der Doppelsessellift Vorhegg bis auf weiteres geschlossen”, teilen die Betreiber der Bergbahnen Vorhegg kürzlich mit. Der Tellerlift, das Kindergelände und “Budile” bleiben jedoch geöffnet. “Wir hoffen, dass Sie wir bald wieder beim Sessellift begrüßen können!”, so die Betreiber abschließend.