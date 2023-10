Regen möglich

Bis zu 6 Grad: Dieses Wetter erwartet uns am Freitag

Kärnten - "Am Freitag ist es in der Früh und am Vormittag meist dicht bewölkt und es kann hier und da leicht regnen", sagt die ZAMG das Wetter voraus.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (76 Wörter)