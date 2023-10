Bis zu 10 Grad

Zwischen Sonne und Regen: So wird das Wetter am Freitag

Steiermark - Am Freitag zieht am Vormittag eine Kaltfront durch. "Sie macht sich vorrangig durch Wolken bemerkbar, nur vereinzelt ist in der Obersteiermark sowie an der slowenischen Grenze kurz etwas Regen möglich", weiß die ZAMG.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (61 Wörter)