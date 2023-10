Übersicht Diese Maßnahmen sollen uns auch 2023 entlasten Steiermark - Die Teuerungswelle machte 2022 allen zu schaffen. Um der Belastung entgegenzuwirken, wurden diverse Boni und Entlastungsmaßnahmen seitens des Bundes ausbezahlt. Im Jänner 2023 geht es weiter mit den Entlastungen. Hier findest du eine Übersicht. von Sabrina Tischler 4 Minuten Lesezeit (516 Wörter) © 5min.at

Um den Teuerungen entgegenzuwirken, traten bereits 2022 zahlreiche Entlastungsmaßnahmen in Kraft. Auch 2023 geht es mit den Entlastungen weiter. Diese reichen von Steuersenkung bis hin zum Netzkostenzuschuss. Hier eine Übersicht.

Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer

Die Lohn- und Einkommenssteuer wurde gesenkt, damit steigt der Netto-Betrag. Die zweite Stufe sank bereits im Juli 2022 von 35 auf 30 Prozent, im Juli 2023 folgt dann die dritte Stufe von 42 auf 41 Prozent. In anderen Worten: Arbeitnehmer sowie Pensionisten erhalten somit mehr Geld. Dies wurde im Zuge der ökosozialen Steuerreform beschlossen. Nähere Infos zur Steuerreform bietet die Wirtschaftskammer. Außerdem wird 2023 auch die Körperschaftsteuer (Köst) von 25 auf 24 Prozent gesenkt. Zur Entlastung der Unternehmen wird weiters der Grundfreibetrag beim Gewinnfreibetrag von 13 auf 15 Prozent erhöht.

Abschaffung der kalten Progression

Mit 1. Januar 2023 tritt die Abschaffung der kalten Progression in Kraft. Dies beinhaltet Anpassungen beim Einkommensteuertarif an die Inflation. “Als kalte Progression wird die versteckte Steuererhöhung bezeichnet”, informiert die WKO. Dies soll mit den an die Inflation angepasste Grenzwerte der Steuerstufen eingedämmt werden, somit bringt auch diese Reform ein höheres Netto-Einkommen.

500 Euro Teuerungsabsetzbetrag beim Steuerausgleich

Für das Jahr 2022 wurde der einmalige Teuerungsabsetzbetrag in Höhe von 500 Euro eingeführt. Bei einem Einkommen zwischen 1.200 und 1.800 Euro Einkommen greifen die 500 Euro voll durch. Der Teuerungsabsetzbetrag muss bei der Arbeitnehmerveranlagung Anfang 2023 aktiv beantragt werden.

Entlastung für Familien

Juli 2022 wurde der Familienbonus Plus angehoben. Kinder bis 18 Jahre erhalten demnach statt 125 Euro im Monat nun 166,68 Euro: Das macht einen jährlichen Maximalbetrag von 2.000 Euro. Für Kinder ab 18 Jahren wurde von 41,68 Euro im Monat auf 54,18 Euro erhöht, aufs Jahr gerechnet sind das nun 650 Euro. Auch der Kindermehrbetrag wurde 2022 von 250 auf 550 Euro erhöht. Diesen erhalten Familien, die so wenig verdienen, dass sie kaum oder keine Steuern zahlen. Statt des Familienbonus bekommen sie den Kindermehrbetrag. “Der Kindermehrbetrag kann nur im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung bzw. Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden”, informiert das Ministerium.

Zusätzlich tritt mit Januar 2023 die Valorisierung der Sozialleistungen in Kraft. “In Zukunft werden also Leistungen wie die Familienbeihilfe, der Mehrkindzuschlag, der Unterhaltsabsetzbetrag, der Alleinverdienerabsetzbetrag, der Pensionistenabsetzbetrag, der Kinderabsetzbetrag, das Kinderbetreuungsgeld, die Studienbeihilfe und das Reha-, Kranken-, Wiedereingliederungs- und Umschulungsgeld jährlich an die Teuerung angepasst – also jährlich um einen bestimmten Wert erhöht”, informiert das Sozialministerium. Dies bringt demnach mehr Geld für Familien.

Pensionserhöhung

Anfang des Jahres erfolgt die allgemeine Pensionserhöhung von 5,8 Prozent. Zusätzlich kommt es zu einer Einmalzahlung von bis zu 500 Euro. Dieser soll sozial gestaffelt ausbezahlt werden, erklärt Finanz.at. Personen mit niedrigen Pensionen bekommen demnach mehr. Zudem wird die Ausgleichszulage außertourlich um 20 Euro erhöht.

Strompreisbremse

Seit 1. Dezember wirkt die Strompreisbremse. Diese soll pro Haushalt und pro Jahr eine Entlastung von rund 500 Euro bringen. Bei einem Stromverbrauch von 2.900 kWh jährlich deckelt die “Strompreisbremse” die Kosten mit 10 Cent pro Kilowattstunde. Mehr dazu findest du hier.

200 Euro Netzkostenzuschuss

Zusätzlich tritt für Haushalte mit geringem Einkommen im Jänner 2023 der Netzkostenzuschuss in Kraft. Der Zuschuss soll pro Haushalt bis zu 200 Euro Entlastung jährlich bringen. Den Netzkostenzuschuss erhalten Personen, die aufgrund des niedrigen Einkommens von den Gis-Gebühren befreit sind.