6. bis 8. Jänner BirdLife-Vogel­zählung startet wieder Klagenfurt - In wenigen Tagen heißt es wieder: Vom 6. bis zum 8. Jänner 2023 lädt die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich zur „Stunde der Wintervögel", der größten Mitmachaktion Österreichs. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (176 Wörter)

Auch heuer sind wieder alle kleinen und großen Vogelfreunde zwischen dem 6. und 8. Jänner 2023 dazu aufgerufen, eine Stunde lang die Vögel im Siedlungsraum zu beobachten und zu melden. Mithilfe der sogenannten „Stunde der Wintervögel“ – einer Bürgerforschung mit wissenschaftlicher Auswertung – können so schleichende Veränderungen in der Vogelwelt in unseren Städten und Dörfern festgestellt werden. „Die vorliegende Datenreihe der letzten 13 Jahre zeigt, dass die Anzahl der Vögel in den heimischen Gärten kontinuierlich abnimmt“, weiß Gábor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich. Dieser negative Trend spiegle sich in ganz Europa wider.

Rückblick in Zahlen

600.000 Vögel waren es im vergangenen Jahr, die von rund 23.500 Vogel-Fans beobachtet, gezählt und an die Vogelschutzorganisation gemeldet wurden. “Je mehr Daten gesammelt werden und je länger die Zählreihe, umso genauer können Veränderungen in der heimischen Vogelwelt aufgedeckt werden”, heißt es seitens der Organisation. Dabei sei jede Meldung wertvoll: “Selbst, wenn im Zählzeitraum kein Vogel beobachtet wurde.” Auch heuer findet die Vogelzählung wieder statt.