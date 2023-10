Finden ÖBB Lost & Found-Bilanz: Kuriose Funde wurden 2022 im Zug entdeckt Kärnten - Der aktuelle Bahnboom macht sich auch bei den ÖBB Lost & Found Service Centern bemerkbar. Wurden 2021 noch rund 19.000 Fundstücke abgegeben, so stieg diese Zahl 2022 deutlich auf 27.000 Gegenstände. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Die sieben ÖBB Lost & Found-Büros sind für viele Fahrgäste oft die Retter in der Not. Besonders wenn wichtige Gegenstände wie Handy, Schlüssel, oder Bankomatkarten doch wiederauftauchen, ist die Erleichterung groß. Den Anstoß müssen aber ehrliche Finder geben, die die Gegenstände bei ÖBB-Mitarbeiter oder direkt in den Lost & Found-Stellen abgeben. Insgesamt konnten 34 Prozent der aller abgegebener Gegenstände wieder retourniert werden.

Top 3 Fundgegenstände

2022 wurden bei den ÖBB rund 8.900 gefundene Taschen, Koffer oder Rücksäcke abgegeben. Abgeschlagen auf Platz 2 folgen auch dieses Jahr Elektronik, Kameras, Handys, die über 4.900 Mal verloren gegangen sind. Um die Top 3 der Fundgegenstände zu komplettieren: Brieftaschen, Geld, Wertpapiere wurden 3.400 Mal an einem ÖBB Lost & Found-Standort abgegeben.

Kuriose Funde

Neben weiteren Klassikern unter den Fundgegenständen wie Bekleidung, Ausweise, Dokumente und Plastikkarten oder Schlüssel, findet sich auch immer wieder allerhand Kurioses an den Lost & Found-Standorten ein: Dieses Jahr wurden neben 38 Gehhilfen, auch 16 Hörgeräte, 4 Zahnspangen, 3 Zahnprothesen und 2 Rollstühle vergessen. Andererseits blieben auch 34 Kinderwägen, 99 Fahrräder sowie zwei Hunde im Zug zurück. In Summe wurden 81 Instrumente gefunden.