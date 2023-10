Am Neuen Platz Silvester-Empfang: Auf ein Gläschen Sekt mit dem Klagen­furter Bürger­meister Klagenfurt - Wie schön! Am Samstag, dem 31. Dezember 2022, lädt Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) alle Klagenfurterinnen und Klagenfurter zum Silvesterempfang auf den Neuen Platz. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (63 Wörter) #GOODNews © Montage: Pixabay / vbosica & Dieter Kulmer Photography

Das alte Jahr lässt man am besten mit einem Gläschen Sekt ausklingen. Zu einem solchen lädt heuer auch Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) ein. Am 31. Dezember 2022, zwischen 12 und 13 Uhr, können sich alle Klagenfurterinnen und Klagenfurter das prickelnde Getränk beim Teatro’s Christkindl-Stand am Neuen Platz abholen und gemeinsam auf den Jahreswechsel anstoßen. Solange der Vorrat reicht.