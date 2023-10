Freude Winter­sport­begeisterte Klagenfurt­erin gewinnt Kärntner Skipass Kärnten - Kärntner Linien Fitnessmesse Hauptpreis wurde von Mobilitäts- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig übergeben. Auch die saisonalen Winterverkehre der Kärntner Linien sind wieder unterwegs und bringen Wintersport Begeisterte bis zur Piste. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) Werbung Landesrat Sebastian Schuschnig und Gewinnerin Katharina Klimbacher © Madlin Peko

Katharina Klimbacher, eine begeisterte Wintersportlerin aus Klagenfurt wurde als glückliche Gewinnerin gezogen und darf sich über ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk freuen, denn sie bekam nun ihren Topskipass von Landesrat Sebastian Schuschnig überreicht.

Im Kärnten und Osttirol

Die Gewinnerin kann sich, solange der Winter reicht, über 801 Pistenkilometer in 30 Skigebieten freuen, denn der Topskipass gilt in sämtlichen Skigebieten in Kärnten & Osttirol. “Herzliche Gratulation und viel Spaß mit dem Kärntner Skipass. Wintersport und öffentlicher Verkehr gehören einfach zusammen, denn die Kärntner Linien bringen auch schneebegeisterte Sportlerinnen und Sportler zu den beliebtesten Pisten und Bergen Kärntens”, so Landesrat Sebastian Schuschnig.

Kärntner Linien Winterverkehr

Wer stressfrei und klimaschonend zum Schneevergnügen anreisen möchte, gelangt mit dem Kärntner Linien Winterverkehr zu vielen beliebten Skigebieten Kärntens, wie zum Beispiel zum Ankogel, Mölltaler Gletscher oder zur Gerlitzen.