Zum Jahreswechsel Neuer Betreiber für Traditions­fleischerei Kranzelbinder: "Bin kein Un­bekannter" Klagenfurt - Im Jahr 2019 hat Jungbäuerin Sandra Toplitsch die Traditionsfleischerei Kranzelbinder in der St. Ruprechter Straße übernommen. Nun will sie sich privat, wie beruflich umorientieren. Den Betrieb leitet ab Januar Gerald Hergge, seinerseits Inhaber des Wörthersee Gourmetservice. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) #GOODNews © KK

“Viele werden mich noch von den Wochenmärkten kennen”, erklärt Gerald Hergge im Gespräch mit 5 Minuten. Weiters betreibt der fleißige Unternehmer bereits ein Geschäftslokal im EUCO-Wolfsberg und mit 9. Jänner wird er auch die Fleischerei “Kranzelbinder” in der St. Ruprechter Straße in Klagenfurt übernehmen. Diese wurde bisher von Jungbäuerin Sandra Toplitsch geleitet. “Sie will sich künftig privat, wie beruflich umorientieren”, führt Hergge weiter aus.

Traditionsfleischerei erwartet einige Neuerungen

Auch in der Fleischerei soll sich das ein oder andere verändern: “Natürlich werden im Verkaufsraum weiterhin Jausenspezialitäten angeboten, welche fast ausschließlich im Lavanttal produziert”, versichert der neue Betreiber. Weiters soll das Sortiment aber auch um Back- und Konditoreiwaren erweitert werden. “Auch gibt es täglich Mittagsmenüs, welche ich an Firmen liefere”, so Hergge weiter.

Neu sind auch die Öffnungszeiten: Geschäft: Montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr, samstags von 6 bis 13 Uhr

Montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr, samstags von 6 bis 13 Uhr Backstubn Café: Montags bis sonntags von 6 bis 21 Uhr

Gratis Getränk zu Eröffnung

“Bei der Eröffnung wird übrigens jeder Gast zu einem gratis Getränk nach Wahl in der Bauernstubn eingeladen”, freut sich Hergge bereits auf den 9. Januar 2023.