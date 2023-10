Lärm, Feinstaub & Müll Grüne üben Kritik an Silvester-Feuer­werken: "Manche mögen es leise" Klagenfurt - Um das neue Jahr einzuläuten, dürfen in Klagenfurt in der Neujahrsnacht zwischen 23.30 und 00.30 Uhr auch heuer wieder Raketen gezündet werden. Die Klagenfurter Grünen kritisieren diesen Beschluss. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) © Montage: Pixabay / Svetlana & 5min.at Artikel zum Thema Zu Mitter­nacht: Silvester-Feuer­werk in Klagenfurt heuer erlaubtSilvester-Empfang: Auf ein Gläschen Sekt mit dem Klagen­furter Bürger­meister

Neben erhöhten Feinstaubwerten im gesamten Stadtgebiet würden die Raketen vor allem Müll verursachen, kritisiert Philipp Smole, Klubobmann der Grünen Klagenfurt, in einer aktuellen Aussendung. Außerdem wirke sich der Lärm negativ auf die Haus- und Wildtiere aus: “Für uns ist das Feuerwerk bunt und schön, für die Tierwelt bedeutet es Stress und Angst. Und auch Kleinkinder leiden unter dem Lärm”, stellt er klar.

Appell an die Klagenfurter

Smole appelliert daher an die Klagenfurter, freiwillig auf Böller und Feuerwerke zu verzichten: „Jährlich verletzten sich in der Silvesternacht in Österreich rund 1.000 Personen bei Unfällen mit Feuerwerkskörpern. Feuerwerke gehören nicht in Privathand. Orientieren wir uns doch an Vorreitern wie beispielsweise Villach, verhindern wir laute Knallorgien und gefährliche private pyrotechnische Experimente.“