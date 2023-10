Donnerstagabend In einer Werkstatt: Auto ging Flammen auf Wildon - Gestern Abend gegen 21.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Markt Wildon zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Ein Auto war in einer Werkstatt in Flammen aufgegangen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (59 Wörter) SYMBOLFOTO © Martin Sticker / FF St. Jakob

Am Donnerstagabend, dem 29. Dezember, gegen 21.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Markt Wildon zu einem Einsatz gerufen. Ein Auto ging in einer Werkstatt in Flammen auf. Den Bildern zufolge scheint es im Motorraum gebrannt zu haben. Näheres zum Fahrzeugbrand ist aktuell nicht bekannt.