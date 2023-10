Freude Kärnten holt 35 Hoch­gewinne im Glücksspiel Kärnten - Die Glücksspiel-Glückszahl des Jahres 2022 lautet 449. Denn exakt so viele Spielteilnehmer erzielten heuer einen Hochgewinn und damit einen – zumindest – sechsstelligen Gewinnbetrag. Kärnten erzielte im Jahr 2022 je zwei Sechser. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (209 Wörter) SYMBOLFOTO © ORF / Günther Pichlkostner

42 von ihnen durften sich über einen Gewinn in Millionenhöhe freuen. 42 ist nicht nur die Anzahl der Sechser, sondern auch die Zahl der Glücksspiel-Millionäre. Von den insgesamt 42 Millionengewinnen wurden 36 mit den „sechs Richtigen“ bei Lotto erzielt, zwei mit „5 plus 1 Richtigen“ bei EuroMillionen, drei durch die EuroMillionen-Promotion „Shower of Millionaires“ und einer in der Klassenlotterie. Kärnten erzielte im Jahr 2022 je zwei Sechser.

Zwei neue Millionäre in Kärnten

Auch im Millionärs-Ranking gibt es 41 Gewinner. In Oberösterreich gibt es 13 neue Millionäre, in Niederösterreich sieben, in Wien und Steiermark je sechs und in Salzburg und Vorarlberg je drei neue Millionäre. Zwei neue Millionäre gibt es in Kärnten und je einen in Tirol und im Burgenland.

Der “glückliche” Oktober

Unterzieht man die einzelnen Monate einer Glücks-Analyse, dann erwies sich der Oktober mit 41 Hochgewinnen als Fortunas Günstling. Hier wurden die meisten Gewinne erzielt.

35 Hochgewinne in Kärnten!

In Kärnten wurden 35 Hochgewinne erzielt. Elf bei EuroMillionen, zehn bei Joker, drei bei Lotto „6 aus 45“, vier bei LottoPlus, eins bei Bingo, eins in der Klassenlotterie, eins bei Lotto Sonderpromotion und vier bei Casino / „Fort Knox“. Der Höchstgewinn betrug 3,3 Millionen Euro und wurde am 26. Oktober mit einem Solo-Sechser nach einem Dreifachjackpot erzielt.