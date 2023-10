Musikalisch "Mit Pauken und Trompeten": Der Musik­verein Grafen­stein lädt ein Grafenstein - Nach zwei turbulenten und ungewissen Jahren meldet sich der Musikverein Grafenstein mit einem ordentlichen Lebenszeichen zurück. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (113 Wörter) © Marktgemeinde Grafenstein

Unter dem Motto „Mit Pauken und Trompeten“ wird das Jahr 2023 mit den traditionellen Neujahrskonzerten in Grafenstein und Gurnitz eingeleitet. Besucht und lauscht die klassischen Wiener Melodien und traditionellen Märsche.

Filmmusikmedley

Gespielt werden Werke von Johann Strauss, Giuseppe Verdi und Antonin Dvorak. Unter der Leitung von Kapellmeister Sepp Ritt wird heuer erstmals ein Filmmusikmedley aufgeführt, von Pink Panther bis Superman ist alles dabei. Das Highlight des Abends wird ein spektakuläres Schlagwerk-Solo bilden.

Veranstaltungen und Karten

Karten sind bei allen Mitgliedern oder unter [email protected] erhältlich. Das Neujahrskonzert in der Volksschule Grafenstein findet am 05. Januar 2023 um 19.30 Uhr statt. Das Neujahrskonzert im Kultursaal Gurnitz findet am 06. Januar 2023 um 15.30 statt.