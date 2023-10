“Geben für Leben” organisierte österreichweit über 50 Typisierungsaktionen und verschickte online zudem tausende Typisierungssets. Allein 2022 ließen sich über 28.000 Menschen in ganz Österreich typisieren. Jeder 360. Typisierte aus der Spenderdatei von “Geben für Leben” kommt zu einer Stammzellspende. Allerdings trägt der Verein die Kosten der Typisierungen. Diese werden durch Geldspenden finanziert. Im heurigen Jahr fielen Typisierungskosten in Höhe von über einer Million Euro an, daher wird jede Spende benötigt.

95 Österreicher wurden zu Lebensrettern

In den letzten Jahren wuchs der gemeinnützige Verein zur “größten Spenderdatei für Stammzellspender Österreichs” heran. “Alleine im Jahr 2022 fanden wir 95 Stammzellspender, die betroffenen Familien auf der ganzen Welt wieder Hoffnung auf Leben schenkten”, so “Geben für Leben”. Erst kürzlich spendete der 38-jährige Rene aus Graz seine gesunden Stammzellen einem schwerkranken Mann aus Mitteleuropa – wir haben berichtet. Er war der 367. “Lebensretter” des Vereins.