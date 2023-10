Freude ist groß

Einschalt­quoten bei Schisprung-Weltcup in Villach: "Top!"

Villach - Am Mittwoch mehr als 280.000 Seherinnen und Seher am TV-Bildschirm in ORF1 die Veranstaltung in der Villacher Alpenarena verfolgt, am zweiten Wettkampftag am Donnerstag bejubelten sogar rund 300.000 Seherinnen und Seher den Doppelsieg von Eva Pinkelnig.