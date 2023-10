K9-Pro im Einsatz Schrecklich: "Tier­hasser" stopft Katzen in Abfluss­rohre Lannach - Diese Tat schockiert viele: In Lannach wurden Katzen in Abflussrohre gestopft. Eine Katze konnte schwer verletzt gefunden werden. Nach der zweiten Katze geht die verzweifelte Suche weiter. Die K9 Pro-Suchhunde wurden zu dem Fall hinzugezogen. Ein Totfund kann leider nicht ausgeschlossen werden. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (446 Wörter) SYMBOLFOTO © Montage: 5min.at / FF Hermagor

Wie kann man bloß so grausam sein? In Lannach wurden seit vergangener Woche zwei Katzen in Abflussrohre gestopft und dort ihrem Schicksal überlassen. Obfrau des Tierschutzvereins “DCM – Dogs, Cats and more”, Michaela Winter sowie die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass eine Person den Katzen mutwillig Schaden will: “Es ist ausgeschlossen, dass die Katzen von alleine in das Rohrsystem gefallen sind. Jemand muss den Deckel angehoben haben, das Tier reingeworfen und anschließend wieder verschlossen haben.”

War der Täter ein Nachbar?

Außerdem sind beide Katzen schwarz und wohnen zudem im gleichen Wohnblock. Auch Gründerin der K9 Pro-Suchhunde Alexandra Grunow bestätigt den Verdacht: “Es muss jemand aus der Nachbarschaft bzw. aus dem Nahbereich sein, der die Gegend kennt.” Der Tierschutzverein “DCM – Dogs, Cats and more” wird auf jeden Fall Anzeige erstatten, in der Hoffnung den Täter so ausfindig zu machen und auch stoppen zu können.

Erste Katze wurde lebend aber schwer verletzt gefunden

Die erste grauenhafte Tat wurde letzte Woche verübt: Die Katze galt für drei Tage als vermisst. Bei extrem niedrigen Temperaturen saß das Tier im Rohrsystem fest. Die Feuerwehr konnte die Katze mit Wasser hinausspülen, sodass sie sie schließlich im Auffangbecken retten konnten. Ihr Zustand war miserable: Sie erlitt eine Lungenentzündung, Schädelhirntrauma und zudem einen Schock. “Mittlerweile hat sie sich erholt und kann am Sonntag zurück zu ihrer Besitzerin”, schildert Michaela Winter.

Verzweifelte Suche nach zweiter Katze

Jedoch das Bangen geht weiter: Eine zweite Katze wird seit Montag, dem 26. Dezember, vermisst. Auch sie wurde im Rohrsystem gefangen gehalten. “Man hat sie gehört und die Feuerwehr konnte sie auch kurz sehen, allerdings war sie dann plötzlich weg”, so Winter. Seit Tagen suchen Feuerwehr und der Tierschutzverein nach dem Tier, jedoch bislang erfolglos. Die K9-Pro Suchhunde wurden zu Hilfe gerufen. “Die Suche mit den Hunden ist unsere letzte Chance”, meint Winter entsetzt.

Tot-Fund kann leider nicht ausgeschlossen werden

Alexandra Grunow wird mit ihren Hunden die Suche beim Haus des Besitzers starten. “Wir möchten herausfinden, wo sie hineingestopft wurde, wo sie vorher gewesen ist und vielleicht können wir auch denjenigen finden, der das gemacht hat”, so Grunow. Im Rohrsystem konnte die Feuerwehr die Katze bislang ja nicht finden. Auch das Absuchen mit Kameras und Sonden verlief negativ. Die Suchkräfte hoffen, dass sie während des Einsatzes vielleicht aus einem der 90 Zentimeter tiefen Schächte hinausgesprungen und mit ihren Verletzungen geflüchtet ist. Aus Angst und Schock wäre es unwahrscheinlich, dass das Tier wieder nachhause zurückkehrt. Leider kann aber auch ein Tot-Fund nicht ausgeschlossen werden. Wir hoffen auf jeden Fall das Beste für die Suche.