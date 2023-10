Ideensammlung Zum Jahres­ausklang: Rot-Kreuz Bezirk­stelle lud zu anregenden Austausch ein Völkermarkt - Die Rot-Kreuz Bezirksstelle Völkermarkt lud am Donnerstag ihre Mitarbeiter aus sämtlichen Leistungsbereichen zu einer Informations-veranstaltung mit einem im Anschluss stattfindenden gemütlichen Jahresausklang ein. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (249 Wörter) Christian Puschl, Dominik Zwillak, Kevin Roschmann, Hildegard Kraßnik, Hannah Küttel, Gerhard Topar, Kristina Anna Müller und Hannes Topar © Rotes Kreuz Völkermarkt/Grayer

Zahlreiche Mitarbeiter folgten vergangenen Donnerstag, den 29. Dezember 2022, der Einladung zur Informationsveranstaltung der Rot-Kreuz Bezirksstelle Völkermarkt. „Es freut mich wirklich sehr, einen vollen Saal zu sehen“, begrüßte der Bezirksstellenleiter Hannes Topar die Anwesenden und freute sich sichtlich über die zahlreiche Beteiligung.

"Das Jahr 2022 haben wir super gemeistert und geschafft, da alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sämtlicher Bereiche zusammengearbeitet haben" Bezirksstellenleiter Hannes Topar

Gegenseitiger Gedankenaustausch

Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass sich sämtliche Leistungsbereiche des Roten Kreuzes am Donnerstagabend in der Bezirksstelle einfanden, um sich aktiv am gegenseitigen Gedankenaustausch zu beteiligen. Ebenso nahmen viele Zivildiener, Freiwillige und berufliche Mitarbeiter an der Informationsveranstaltung teil.

Diskutieren und besprechen

Die Mitarbeiter aus den verschiedenen Leistungsbereichen fanden sich zusammen, um wesentliche Fragen, die zuvor vom Bezirksausschuss ausgearbeitet wurden, zu diskutieren und eingehend zu besprechen. Dadurch konnten die verschiedenen Perspektiven aus den jeweiligen Leistungsbereichen und der jeweiligen Person eingebracht werden. Ebenso stand der gegenseitige Informationsaustausch im Mittelpunkt des Abends. Die dann zu Papier gebrachten Antworten, Anliegen sowie Ideen- und Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter sollen als wesentliche Grundlage und Orientierung für die Arbeit des Bezirksausschusses in Zukunft dienen.

Uhren-Verlosung

Im Rahmen der Veranstaltung fand auch eine Verlosung einer Uhr der Marke Jacques Lemans statt. Über den Gewinn freute sich Hannah Küttel, die gerade ihr freiwilliges soziale Jahr an der Bezirksstelle Völkermarkt als Rettungssanitäterin absolviert.

Anwesende Personen

Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksstelle Völkermarkt und Ortsstelle Bleiburg waren ebenso der Bezirksgeschäftsführer Gerhard Koller und der im Oktober neu gewählte Bezirksausschuss anwesend. Auch der Ortsstellenleiter von Bleiburg, Andrej Smrečnik, folgte der Einladung nach Völkermarkt zur Veranstaltung.