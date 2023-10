„Die immer teurer werdenden Zeiten setzen auch viele Tierhalter zunehmend unter Druck: Nicht nur bei Lebensmitteln dreht sich die Preisspirale, auch Tierfutter wird kostspieliger“, sagt die Kärntner Tierschutzreferentin Beate Prettner (SPÖ). Sie hat daher – wie berichtet – die Förderungen für die vier Kärntner Tierheime und für den Reptilienzoo Happ rückwirkend um zehn Prozent der jeweiligen Jahresförderung angehoben. „In einem weiteren Schritt wollen wir nun auch einkommensschwachen Haustierbesitzern unter die Arme greifen. Dafür wird das Villacher Pilotprojekt ‘Tiertafel Kärnten’ von SoMa Kärnten und KATZPLATZ […] auf ganz Kärnten ausgerollt und vom Land Kärnten gefördert“, gibt Prettner bekannt.

Soll es bald kärntenweit geben

Bei der Tiertafel handelt es sich um eine kostenlose Ausgabe von Tierfutter und Tierzubehör für einkommensschwache Haustierhalter. „Die Tiertafel Kärnten soll nicht zuletzt verhindern, dass noch mehr Hunde und Katzen in Tierheimen abgegeben werden“, sagt Prettner. Optimalerweise soll mit der kärntenweiten Ausrollung noch im zweiten Quartal 2023 begonnen werden – und zwar mit der Tiertafel in Klagenfurt. Diese wird es in der Folge alle vier Wochen geben.

Ab dem Sommer sind dann regionale „Haustiertage“ im Sechs-Wochen-Rhythmus geplant: Vorgesehen wären diese in den SoMa-Läden in St. Veit an der Glan, Spittal an der Drau und in Wolfsberg.