Keine leichte Kost

Bacchus-Wirt sperrt zu: "7. Jänner ist mein letzter Arbeitstag"

Villach - Das ist keine gute Nachricht für Feinschmecker: Harald Schuschnig, Wirt im bekannten Villacher Gasthaus „Bacchus“ sperrt zu. „Der 7. Jänner ist mein letzter Arbeitstag, dann gehen hier die Lichter aus", so der Gastronom in einem Gespräch mit 5 Minuten. Aber wie es so schön heißt: Wo eines ausgeht, geht auch eines an: Im Café und Restaurant „Carinzia“ in der Ossiacherzeile wird es ihn wieder geben. Er wird dann „Leichte Kost“ für seine Gäste servieren.

