Spendenübergabe

Treffner Unwetteropfer bekommen eine Unter­stützung von 3.000 Euro

Treffen am Ossiacher See - Eine Delegation des Gemischten Chores Gegendtal überreichte Ende Dezember die sehr beachtliche Spendensumme von 3.000 Euro an Bürgermeister Klaus Glanznig.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (79 Wörter)